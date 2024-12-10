Командование одной из бригад могут поручить Польше.

В четверг, 12 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Варшаву, чтобы обсудить с польской стороной миротворческую миссию, которая должна защитить суверенитет Украины в случае подписания соглашения с Россией.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Камиль Гранд рассказал Rzeczpospolita, что во время встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом французский лидер мог сообщить о готовности Европы взять на себя риск защиты украинского суверенитета.

Франция активно предлагает направить в страну миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что оккупанты не нарушат прекращение огня. Над разработкой проекта этой миссии работает Французский институт международных отношений. Его эксперт Эли Тененбаум сообщила, что военный контингент может насчитывать пять бригад (около 40 тысяч военнослужащих). Командование одной бригадой могли бы отдать Польше.

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Сейчас существуют только три пути предоставления Украине гарантий безопасности. Против "немецкого", который предусматривает вступление страны в Североатлантический Альянс, пока часть ее территорий находятся в оккупации, выступают Соединенные Штаты Америки и Германия. "Израильская" модель является неопределенной, поскольку постоянные поставки вооружения Украине будут зависеть от состояния бюджетов США и Европы:

"Третья - "корейская" модель: международная миротворческая миссия, которая уже более 70 лет охраняет демаркационную линию между Южной и Северной Кореей. Именно на этой третьей модели, с включением элементов первой и второй, должны были бы основываться гарантии безопасности для Киева".

Гранд считает, что к такой миссии важно привлечь как можно больше стран и Штаты, даже если их участие будет лишь символическим. Он прогнозирует, что после выборов эту идею могут поддержать Германия и Нидерланды.

Отправка войск в Украину

По данным западных СМИ, новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает создание на российско-украинском фронте буферной зоны, которую будут контролировать военные силы европейских стран.

Сообщалось, что в Лондоне и Париже уже обсуждают, как они могут защитить Украину в случае подписания мирного соглашения о завершении войны.

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