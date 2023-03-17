Две крупнейшие страны Азии активно вооружаются и периодически устраивают пограничные стычки.

Индия одобрила масштабную закупку оружия на фоне напряженности в отношениях с Китаем и Пакистаном. На приобретение ракет, вертолетов, артиллерии и систем радиоэлектронной борьбы потратят 8,5 млрд долларов, пишет Reuters.

В этот раз Индия намерена отдать все заказы индийским производителям вместо того, чтобы закупать оружие за рубежом. Это является частью стратегии нынешнего премьер-министра Нарендры Моди, который хочет укрепить индийский ВПК.

"В окружении других ядерных держав Китая и Пакистана и напряженности в отношениях с китайскими войсками вдоль спорной границы в Гималаях Индия стремится модернизировать военную технику советских времен", – пишет Reuters.

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Особое внимание Индия уделит развитию военно-морского флота, поскольку с прошлого года власти страны выражают обеспокоенность повышенной активностью Китая в Индийском океане.

Также список утвержденных закупок включает 200 ракет BrahMos дальностью 300 км, 50 вертолетов общего назначения, дальнобойных ракет для истребителей Су-30МКИ, 307 буксируемых гаубиц калибра 155 мм, а также автомобилей повышенной проходимости и тягачей.

Внешняя политика Индии на фоне войны в Украине

Индия имеет крайне скверные отношения с двумя своими соседями – Китаем и Пакистаном. В прошлом с ними уже были военные конфликты, которые периодически снова перерастают в пограничные стычки разного масштаба.

Особое беспокойство Индии, конечно, вызывает Китай, который обладает значительным военным и экономическим превосходством. К тому же на днях Пекин анонсировал резкое увеличение военных расходов.

Не желая конфликтовать с Россией, которая является для Индии выгодным торговым партнером и важным поставщиком вооружений, индийское правительство призывает Запад не зацикливаться на войне в Украине и "двигаться дальше".

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