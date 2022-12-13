Почти два десятка индийских военнослужащих получили ранения.

Индийские и китайские войска столкнулись в северо-восточном приграничном штате Аруначал-Прадеш. Это произошло после того, как сотни солдат Китая пересекли границу.

Как пишет Bloomberg 13 декабря министр обороны Индии Раджнат Сингх в парламенте заявил, что войска обеих сторон "обменялись ударами" 9 декабря.

По его словам, Индия дипломатично подняла этот вопрос с Пекином, и военные командиры обеих сторон обсудили его. Сингх не предоставил подробностей относительно характера боевых действий.

Видео дня

Индийские официальные лица на условиях анонимности заявили Bloomberg, что почти два десятка индийских военнослужащих получили ранения во время столкновения, также пострадали китайские военные.

Спикер МИД Китая Ван Веньбінь заявил, что ситуация на границе "в целом стабильная", Он подтвердил, что стороны общаются по вопросам, связанным с границей, через дипломатические и военные каналы, и отказался комментировать подробности инцидента.

Ситуация на границе Индии и Китая

Между Индией и Китаем недемаркированная граница протяженностью почти 4 тысяч км. Там действия военных регулируют протоколы, запрещающие использовать огнестрельное оружие вдоль "линии фактического контроля".

После индийско-китайской войны 1962 года граница оставалась в основном мирной.

Напряжение вдоль границы между странами обострилось после столкновения в июне 2020 года. Это было худшее столкновением за более чем 40 лет. Тогда погибло по меньшей мере 20 индийских и по меньшей мере четверо китайских солдат. Боевые действия были сосредоточены вокруг Гималайского региона Ладакх. После этого обе стороны увеличили военное присутствие в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: