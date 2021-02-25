В последний раз ядерные державы договаривались о прекращении огня в 2003 году.

Военные Индии и Пакистана договорились прекратить стрельбу на спорной границе в Кашмире.

Читайте такжеNewsweek: Ядерная война между Индией и Пакистаном будет в два раза кровавее, чем Вторая мироваяВ совместном заявлении стран говорится, что стороны будут решать вопросы и разбираться с проблемами, которые могут нарушить мир и привести к насилию, передает Reuters.

Последний раз эти ядерные державы подписывали соглашение о прекращении огня на границе еще в 2003 году, однако в последние годы обстановка в регионе вновь накалилась.

В Нью-Дели заявили, что своеобразное перемирие отчасти направлено на облегчение ситуации для проживающих вдоль границы мирных граждан, которые регулярно оказываются под перекрестным огнем. В то же время Индия не собирается ослаблять свои позиции вдоль линии разграничения.

Конфликт в Кашмире

Кашмир — спорная область на северо-западе полуострова Индостан — является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном. При этом раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах.

Сегодня Кашмир фактически разделен между тремя странами: Пакистан контролирует северо-запад (Гилгит-Балтистан и Азад Кашмир), Индия контролирует центр и юг (регионы Джамму, Кашмирская долина и Ладакх), а северо-восток контролирует Китайская Народная Республика (Аксайчин и Транс-Каракорумский тракт).

Долгое время Кашмир был горячей точкой в ​​отношениях между соседями, и напряженность возобновилась после того, как Нью-Дели отказался от автономии Гималайского региона в августе прошлого года, разделив его на федерально управляемые территории.

Индия и Пакистан заявляют права на весь регион.

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Перевод: Катерина Комолова