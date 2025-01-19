Избранный президент США планирует перевернуть все сферы американского общества, от иммиграции и войны с наркотиками до ископаемого топлива и "глубокого государства".

Избранный президент США Дональд Трамп начнет свое президентство с подписания около 100 указов о борьбе с нелегальной иммиграцией, оживлении американской экономики и переориентации внутренних и внешних политических целей. Об этом говорится в материале The Sunday Times.

Авторы прогнозируют, что эти указы дадут начало планам массовой депортации нелегальных иммигрантов, более агрессивной политики в отношении импортных пошлин и замены энергетических целей.

"Его снижение налогов потребует принятия законодательства, которое займет несколько месяцев, но его команда уверена, что он сможет использовать исполнительную власть в первый день гораздо больше, чем решался любой предшественник: президент Байден издал 17 (указов - УНИАН) после вступления в должность в 2021 году, а Трамп только один в 2017 году", - напоминает издание.

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Предполагается, что огромное количество указов, которые будут обнародованы в понедельник, свидетельствует о гораздо лучшей подготовленности и решимости команды Трампа начать работу таким образом, чтобы смутить оппонентов.

"Когда президент Трамп вступит в должность в следующий понедельник, это будет "шок и страх" с исполнительными указами, множество исполнительных указов, как в отношении экономики, так и в отношении границы.", - сказал Джон Баррассо, сенатор от штата Вайоминг и представитель большинства.

С ним соглашается Стив Бэннон, который работал в первой администрации Трампа:

"Эти дни грома, которые начинаются на следующей неделе, будут невероятно, невероятно интенсивными".

Авторы отмечают, что несмотря на обещания прекратить войну в Украине в первый день его пребывания в должности, если не раньше, реальность настигла избранного президента, и недавно он говорил об урегулировании в течение шести месяцев.

"Его основное внимание будет сосредоточено на глобальной конфронтации с Китаем с помощью многочисленных мер по повышению пошлинами, чтобы уменьшить влияние Пекина. Он рассматривает возможность исполнительного приказа разблокировать TikTok после того, как Верховный суд согласится с законом, согласно которому его китайские владельцы должны продать или закрыть соцсеть до воскресенья", - прогнозирует СМИ.

Авторы напоминают, что Трамп вызвал тревогу среди союзников по НАТО, говоря о новом требовании к каждому члену платить 5 процентов своего ВВП на оборону в то время, когда почти никто из них, даже США, не приближается к этому.

"Между нами есть вещь, которая называется океаном. Почему мы вкладываем на миллиарды и миллиарды долларов больше, чем Европа?" - сказал в этом месяце будущий глава Белого дома.

В то же время в прошлом году США потратили на оборону 3,4 процента. Польша, которая заявила, что поддерживает этот шаг, тратит больше всего - 4,1 процента. Олаф Шольц, канцлер Германии, сказал, что 5 процентов "будут возможны только при условии значительного повышения налогов или значительного сокращения многих вещей, которые важны для нас".

Кроме того Трамп говорил о необходимости "завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который мы начали во время моей администрации".

Также, напоминают авторы, Трамп не исключает применения военной силы для взятия контроля над Гренландией у Дании, союзника по НАТО и члена ЕС, а также угрожал отобрать у Панамы Панамский канал, если США не смогут контролировать его. В то же время канадцы не знают, что делать с его настойчивыми разговорами о том, чтобы сделать их страну штатом США. А Мексика, которая готовится к войне с наркотиками, мигрантами и торговлей, была ошарашена настоянием Трампа, что он переименует Мексиканский залив в Американский.

"Трамп отменит указ Байдена, объявленный во вторник, который прекращает признание Кубы государством-спонсором терроризма. Вероятно, он выйдет из некоторых международных соглашений и органов, включая Всемирную организацию здравоохранения, к которой Байден вновь присоединил США в первый день своего пребывания в должности", - прогнозируют авторы.

Инаугурация Трампа - последние новости

Накануне избранный президент США Дональд Трамп прилетел в Вашингтон и отгулял вечеринку с фейерверками. Он прибыл на борту самолета, предоставленного Байденом, в компании жены, дочери и зятя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не поедет на инаугурацию Трампа без приглашения. Всего на церемонии из европейских лидеров будет присутствовать только премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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