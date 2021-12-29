По мнению бизнесмена, первые люди на Марсе сами смогут голосовать за законы.

Основатель Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск высказался о политической системе для первых колоний на Марсе.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью ученому и блогеру Лексу Фридману. Запись их беседы опубликована в YouTube.

Маск считает, что первые колонии на Марсе могут управляться примерно так же, как и первые колонии на Американском континенте, то есть прямой демократией.

По мнению бизнесмена, представительная демократия, когда законы принимают выбранные народом представители, для первых небольших колоний не нужна:

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"Люди сами смогут голосовать за принятие законов, а законы должны быть простыми и легкими для понимания".

Ранее сообщалось, что Илон Маск стал человеком года по версии журнала TIME.

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