Им стал самый богатый человек мира.

Журнал TIME в этом году назвал человеком года американского миллиардера, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска.

Об этом сообщается на сайте журнала.

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Редакция журнала, который уже 94 года подряд выбирает самую выдающуюся личность и размещает ее на тематической обложке, назвала Илона Маска человеком, "стремящимся спасти нашу планету и получить для нас новую".

"Клоун, гений, эджлорд, мечтатель, промышленник, шоумен, негодяй; взбалмошный гибрид Томаса Эдисона, Финеаса Тейлора Барнума, Эндрю Карнеги и Доктора Манхеттена из "Хранителей", - описывает Маска журнал.

Журнал акцентирует внимание на противоречивости фигуры Маска. В частности, отмечают, что он, самый богатый человек, не владеет собственным домом и распродает свое имущество. Несмотря на то, как значительное влияние он оказывает на фондовый рынок, основной канал его коммуникации - это Twitter, и посты для него (как миллиардер признал сам) были написаны в туалете.

Обращают внимание на разноплановость его интересов — от солнечной энергии и электромобилей до космоса и криптовалюты. И в большинстве своих начинаний Маск уже добился успеха.

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"Его ракетный стартап SpaceX обогнал Boeing и другие компании для того, чтобы владеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка электромобилей, на котором она была первой, и оценивается в крутой 1 триллион долларов. Это сделало Маска с состоянием свыше 250 миллиардов долларов самым богатым гражданином в истории, по крайней мере, на бумаге", — пишет TIME.

Редакция отмечает, что путь к этому был для бизнесмена крайне непростым.

"Несколько лет назад над Маском издевались как над сумасшедшим мошенником на грани банкротства. Теперь этот застенчивый южноафриканец с синдромом Аспергера, сбежавший от жестокого детства и преодолевший личную трагедию, покоряет правительства и промышленность", — говорится в материале.

Напомним, в прошлом году звание "Человек года" по версии TIME получили сразу два человека. Ими были новоизбранный президент США Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

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Автор: Анастасия Печенюк