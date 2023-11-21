В последнее время соцсеть обвиняют в распространении дезинформации и ненавистнического контента.

Компания X, ранее известная как Twitter, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, подала в суд на мониторинговую группу Media Matters, отслеживающую информационное пространство США. Маск обвинил ее в манипуляциях, отпугивающих рекламодателей от его соцсети, пишет Sky News.

Крупные американские компании, в том числе Disney, Warner Bros и другие, недавно убрали свою рекламу из X из-за опасений, что их реклама появляется на платформе рядом с антисемитскими и другими враждебными заявлениями.

В иске, поданном в окружной суд США в Техасе, X утверждает, что Media Matters "сознательно и злонамеренно" изображала рекламу рядом с материалами, пропагандирующими ненависть, "как будто это то, что типичные пользователи X испытывают на платформе".

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Юристы Маска утверждают, что мониторинговая организация манипулировала алгоритмами на платформе, чтобы создавать изображения платных публикаций рекламодателей рядом с расистским и пронацистским контентом. Также в X говорят, что эти сопоставления были "сфабрикованными, неорганическими и чрезвычайно редкими".

По версии Маска, для получения такого результата Media Matters использовала учетные записи X, которые были одновременно подписаны и на пользователей, создававших "экстремальный маргинальный контент", и на учетные записи основных рекламодателей X. Утверждается, что именно так наблюдателям удалось получить необходимые им снимки экрана, направленные на то, чтобы оттолкнуть рекламодателей X.

"Это несерьезный иск, призванный заставить критиков X замолчать", - сказал президент Media Matters Анджело Карузоне.

Проблемы Илона Маска с Твиттером

Как писал УНИАН, после приобретения соцсети Twitter Илоном Маском на платформе ухудшилась модерация контента, что привело к "взрыву" публикаций, насыщенных языком ненависти и дезинформацией. В октябре ситуация стала особенно критической из-за событий на Ближнем Востоке. Из-за этого Еврокомиссия направила компании официальный запрос, чтобы там объяснили, как соцсеть борется с незаконным контентом и дезинформацией.

А уже в ноябре стало известно, что Еврокомиссия решила отказаться от размещения своей рекламы на страницах этой соцсети.

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