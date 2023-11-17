Еврокомиссия недовольна потоком дезинформации в Twitter.

Европейская комиссия запретила официальным структурам Европейского союза размещать платную рекламу на страницах социальной сети X (бывший Twitter), принадлежащей Илону Маску. Как стало известно изданию Politico из собственных источников, еврочиновники обеспокоены "распространением дезинформации" в этой соцсети.

В записке, направленной всем руководителям структурных подразделений, заместитель главного спикера Еврокомиссии Дана Спинант пояснила, что из-за распространения дезинформации на X, особенно относительно войны Израиля и ХАМАС, им рекомендовано временно приостановить размещение рекламы на этой платформе до отдельного указания, чтобы "избежать рисков нанести ущерб репутации" Европейской комиссии.

Службы ЕС по-прежнему могут использовать X для связи через многочисленные страницы официальных профилей. Но отдел коммуникации приказал прекратить платную рекламу на платформе.

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По словам Спинант, в настоящее время рассматривается возможность использования альтернативных платформ (например, LinkedIn, Instagram или Facebook) и цифровой рекламы на веб-сайтах, когда это необходимо. Еврокомиссия также изучает новые платформы, чтобы "диверсифицировать наше присутствие в социальных сетях".

Еврокомиссия и Twitter

Как писал УНИАН, соцсеть X (Twitter) находится под пристальным вниманием в Европе. Еврокомиссия в октябре направила компании официальный запрос на информацию, чтобы там объяснили, как соцсеть борется с незаконным контентом и дезинформацией на своих страницах. Особенно в контексте нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Стоит отметить, что Еврокомиссия уже давно имеет споры с Илоном Маском из-за европейских законов о модерации контента в соцсетях. По слухам Маск даже размышляет над тем, чтобы просто прекратить работу Twitter в Европе, чтобы не иметь хлопот с Еврокомиссией.

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