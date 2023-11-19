Илон Маск заявил, что подаст "термоядерный иск" против некоммерческой наблюдательной организации Media Matters, поскольку крупные компании приостановили рекламу на X на фоне антисемитской бури.

Илон Маск, владелец Tesla и Space X, заявил, что подаст "термоядерный иск" против некоммерческой наблюдательной организации Media Matters, поскольку такие компании, как Disney, Apple и IBM, приостановили рекламу на X на фоне антисемитской бури вокруг платформы социальных сетей.

Как сообщает POLITICO, именно Media Matters, американская группа, которая называет себя "прогрессивным исследовательским и информационным центром", отслеживающим "средства массовой информации на предмет консервативной дезинформации", опубликовала ранее исследование, показывающее, что X размещал рекламу, появляющуюся рядом с пронацистскими постами.

Генеральный директор X Линда Яккарино заявила, что бренды теперь "защищены от риска оказаться рядом" с потенциально токсичным контентом на платформе.

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"Суд откроется в понедельник… Корпорация X подаст термоядерный иск против Media Matters и всех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию", — сказал Маск.

Маск также опубликовал заявление с заголовком "Поддержите X, чтобы защитить свободу слова", в котором он сказал, что Media Matters "полностью искажает реальный опыт пользователей X". Он также сказал, что "чтобы слово было по-настоящему свободным, мы также должны иметь свободу видеть и слышать то, что некоторые люди могут счесть нежелательным", и добавил, что "мы не позволим активистам, движимым политическими целями, или даже нашим прибылям, сдерживать наши усилия".

Скандал вокруг социальной сети Х

Маск, который в 2022 году купил Twitter и переименовал его в X, подвергся критике за терпимость и поощрение антисемитизма на платформе социальных сетей. Последний эпизод произошел в ноябре 2023 года, когда Маск одобрил антисемитский пост на X как "настоящую правду" о том, что делают еврейские люди.

В антисемитском посте говорилось, что "еврейские общины (так в оригинале) продвигают именно такую диалектическую ненависть к белым, которую, как они утверждают, хотят, чтобы люди прекратили использовать против них". В посте также упоминаются "орды меньшинств", наводнившие западные страны, — популярная теория антисемитского заговора.

18 ноября 2023 года сообщалось о том, что крупнейшие компании отказываются от рекламы на X. Рост антисемитизма на платформе Х стал причиной ухода из социальной сети большого количества рекламодателей.

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