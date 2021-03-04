Премьер ранее пошутил, что пообещал России в обмен на вакцину "Закарпатскую Украину".

Премьер Словакии Игорь Матович, который на днях позволил себе шутку о Закарпатье, извинился и заявил, что позиция его страны в отношении Украины "всегда была четкой".

Об этом он написал в Twitter.

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Заявление главы словацкого правительства следовало за извинениями МИД Словакии.

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Приношу извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию", - написал Матович.

Политик добавил на украинском: "Словакия – твой друг".

Что предшествовало

Словацкий премьер в эфире местной радиостанции Radio Express заявил, что в обмен на вакцину Sputnik V пообещал России "Закарпатскую Украину", но потом дал знать, что пошутил.

В МИД Украины немедленно отреагировали на слова главы словацкого правительства и призвали страну извиниться. Такие заявления, отметили в министерстве, негативно влияют на добрососедские украинско-словацкие отношения.

Уже на следующий день глава МИД Словакии в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой извинился за "шутку" политика.

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Автор: УНИАН