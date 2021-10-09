Бизнесмен мечтает о сверхзвуковом электрическом самолете.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что хотел бы создать сверхзвуковой электрический самолет.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Я бы безумно хотел создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, но если добавлю себе еще работы, то мой мозг просто взорвется", – написал он.

Сообщение было ответом на твит американского инженера авиации и предпринимателя Питера Диамандиса.

Читайте такжеИлон Маск отправил второму богатейшему человеку в мире гигантскую двойкуДиамандис написал об огромной роли Маска в преобразовании платежей, освоении космоса, создании автомобилей и внедрении экологически чистой энергии. При этом он выразил надежду на то, что следующей отраслью для освоения тот выберет именно авиацию.

Ранее сообщалось, что на днях Илон Маск возглавил список самых богатых людей мира по рейтингу Forbes, его состояние превысило 200 миллиардов долларов.

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Автор: Катерина Шварц