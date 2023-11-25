Палестинцы обвиняют израильтян в нарушении договоренностей, но эти обвинения опровергают даже в ООН.

Второй раунд освобождения израильских заложников из плена ХАМАС под угрозой. Палестинская группировка обвинила Израиль в нарушении договоренностей, сообщает BBC.

Как заявил изданию высокопоставленный представитель ХАМАСа, его организация имеет целый перечень претензий к Израилю. Так, во-первых ХАМАС утверждает, что Израиль якобы не пропустил на север сектора Газа грузовики с гуманитарной помощью. По словам ХАМАСовца, туда прибыли лишь 3 грузовика из 100.

Во-вторых, он обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня. В частности в ХАМАСе говорят, что ЦАХАЛ запустил беспилотник над южной частью Газы и убил двух палестинцев в районе Бейт-Ханун, который по условиям перемирия объявлен свободным для передвижения палестинцам.

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В-третьих, ХАМАС утверждает, что Израиль внес значительные изменения в согласованный список палестинских заключенных, которые должны быть освобождены из тюрем.

Все эти причины побудили группировку отложить освобождение израильских заложников, которое, по данным израильских СМИ, должно было состояться около 16 часов.

Представители ООН заверили, что гуманитарная помощь была доставлена в Газу еще вчера согласно договоренностям. Так, на север сектора Газа прибыло 137 грузовиков с гуманитаркой из 196, которые заехали на территорию палестинского анклава.

Израильская сторона в свою очередь отрицает нарушение договоренностей со своей стороны. На фоне этих заявлений израильские СМИ тиражируют заявление неназванного израильского чиновника, который предупредил о возобновлении боевых действий, если до полуночи ХАМАС не выполнит договоренности и не освободит вторую партию заложников.

"Все заявления ХАМАС о том, что Израиль нарушил соглашение, ложны. Это попытка пропаганды ХАМАС. Израиль выполнил все свои обязательства. ХАМАС ставит в неудобное положение посредников Египет и Катар", - цитирует этого чиновника израильский "12 канал".

Соглашение Израиля и ХАМАС об освобождении заложников

Как писал УНИАН, на этой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве других стран региона заключили сделку о временном перемирии и освобождении заложников. Соглашение предусматривает, что в течение четырех дней ХАМАС поэтапно освободит около 50 гражданских, похищенных во время нападения на Израиль 7 октября. Израиль в свою очередь выпустит из тюрем 150 палестинских женщин и подростков, которые были осуждены по статьям о терроризме.

Вчера состоялся первый этап этого обмена. Он был даже более успешным, чем ожидалось. Из плена ХАМАС были освобождены сразу 24 заложника, хотя до этого публично речь шла лишь о 13. В частности на свободе оказались 13 граждан Израиля, 10 граждан Таиланда и один гражданин Филиппин. Вместо этого Израиль освободил 39 палестинских женщин и подростков.

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