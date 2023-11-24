Всего были освобождены 24 человека, хотя ранее сообщалось только о 13.

Группа гражданских, которые были освобождены из плена ХАМАС, уже находится на территории Израиля, где ими занимаются спецслужбы и медики. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Элитное подразделение ЦАХАЛа и силы Шин Бет (Служба безопасности Израиля – УНИАН) сопровождают похищенных обратно в Израиль после первоначальной оценки их медицинского состояния на территории Израиля. Наши силы сопровождают репатриантов, пока они не доберутся до своих семей в больницах. Командование ЦАХАЛа и его солдаты приветствуют и обнимают похищенных, которые вернулись домой", – говорится в заявлении.

Международный Комитет Красного Креста сообщил, что освобождены не 13, а 24 заложника. "Мы рады подтвердить безопасное освобождение 24 заложников. Мы способствовали этому освобождению, транспортируя их из Газы к границе с Рафахом, отмечая реальное влияние нашей роли нейтрального посредника между сторонами", – говорится в заявлении.

Представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари уточнил, что среди освобожденных – 13 граждан Израиля, некоторые из которых имеют двойное гражданство, а также 10 граждан Таиланда и гражданин Филиппин. Также он сообщил, что 39 палестинских женщин и несовершеннолетних, заключенных Израилем, были освобождены в соответствии с обязательствами Израиля по перемирию.

В Сети уже появились видеокадры того, как бывших пленников вывозят из Газы, а затем транспортируют в израильские больницы. Местные СМИ бросились идентифицировать заложников, чьи лица попали в объективы камер.

Среди освобожденных в частности заметили Ханну Кацир, о смерти которой палестинская террористическая группа "Исламский джихад" заявила в начале ноября. Теперь ясно, что это сообщение было "ужасным примером психологической войны", пишет Times of Israel.

Кроме того, среди освобожденных есть Даниэль Алони. В конце октября ХАМАС опубликовал пропагандистское видео с ней, где женщину на камеру заставили ругать израильское правительство.

Соглашение об освобождении заложников ХАМАС

Как писал УНИАН, ранее Израиль и ХАМАС заключили соглашение о временном перемирии и освобождении заложников. Планировалось, что в течение четырех дней ХАМАС поэтапно освободит около 50 заложников, а Израиль в свою очередь освободит из тюрем 150 палестинцев, осужденных за террористические преступления – женщин и подростков.

Всего, как сообщалось ранее, в заложниках у ХАМАСа находятся около 240 израильтян и граждан третьих стран. Все они были захвачены во время кровавого рейда боевиков на приграничные с сектором Газы территории Израиля 7 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: