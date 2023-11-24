Сейчас они уже находятся в безопасности.

Первая группа израильских заложников, освобожденных из плена ХАМАС, уже находится под опекой сотрудников Международного комитета Красного Креста и пересекла границу с Египтом. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на неназванного израильского чиновника и заявления самих хамасовцев.

По имеющейся информации, освобожденных заложников привезли машинами скорой помощи из населенного пункта Хан-Юнис на юге сектора Газа в контрольно-пропускной пункт Рафах на границе Египта и сектора Газа. Известно, что они уже пересекли границу.

Также сообщается, что семьи освобожденных заложников уже направляются в больницы в Израиле, куда позже должны доставить и бывших пленников.

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Между тем премьер-министр Таиланда сообщил, что 12 граждан этой страны были освобождены из плена ХАМАС.

"Я получил подтверждение от нашей команды национальной безопасности и Министерства иностранных дел, что 12 тайских заложников были освобождены. Сотрудники посольства едут за ними через час. Их имена и детали должны быть известны. Следите за обновлениями", – написал он в Твиттере.

Соглашение об освобождении заложников ХАМАС

Как писал УНИАН, Израиль и ХАМАС заключили соглашение об освобождении около 50 заложников в четыре этапа в течение четырех дней в обмен на перемирие с Израилем. Речь идет об освобождении всех похищенных детей, их матерей и других женщин. Стороны согласились с тем, что ХАМАС может в конечном итоге освободить больше в обмен на продление перемирия на дополнительный день для каждых 10 израильских заложников.

Освобожденные заложники являются лишь небольшой группой из примерно 240 человек, удерживаемых террористами ХАМАС с 7 октября, когда ориентировочно 3000 боевиков убили 1200 человек на юге Израиля.

Помимо прекращения огня Израиль согласился освободить 150 палестинских заключенных, содержащихся в террористических преступлениях, все женщины и несовершеннолетние. Согласно договоренностям, сегодня должны выйти на свободу 39 палестинцев.

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