Ранее расследование подтвердило обвинения, выдвинутые против Эндрю Куомо 11 женщинами.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо во вторник подал в отставку после того, как расследование подтвердило обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него 11 женщинами.

Как сообщает "Голос Америки", демократ Куомо занимал пост губернатора четвертого по численности населения штата США с 2011 года.

В 20-минутном телеобращении Куомо вновь заявил, что не совершал ничего плохого, но сказал, что принимает на себя "полную ответственность" за обиду, причиненную женщинам его неудачными попытками проявить нежность или пошутить.

По словам Куомо, он пришел к выводу, что решение оспаривать обвинения, оставаясь на посту, парализовало бы работу правительства штата и обошлось бы налогоплательщикам в миллионы долларов.

Читайте такжеДевушка Протасевича дала интервью белорусскому госканалу"Я думаю, учитывая обстоятельства, лучшее, что я могу сейчас сделать, чтобы помочь, – это отойти в сторону и позволить правительству вернуться к правительственным делам. Следовательно, именно это я и сделаю", – сказал он, добавив, что его отставка вступит в силу через 14 дней.

В соответствии с конституцией штата, до конца срока полномочий Куомо, который истекает в декабре 2022 года, обязанности губернатора будет исполнять вице-губернатор Кэти Хочул, демократ из западного Нью-Йорка. Она станет первой женщиной, занявшей этот пост.

63-летний Куомо избирался губернатором трижды, как и его покойный отец Марио Куомо. Ранее он служил министром жилищного строительства и городского развития США с 1997 по 2001 год при бывшем президенте Билле Клинтоне.

Губернатора Нью-Йорка обвинили в домогательствах

Ранее экс-чиновница Линдси Бойлен заявила, что в период с 2016 по 2018 год Куомо делал неоднозначно комментарии в ее сторону, предлагал сыграть в покер на раздевание, мог неожиданно поцеловать ее или прикоснуться к нижней части его спины или ног.

Затем с обвинениями выступила другая бывшая помощница Куомо - 25-летняя Шарлотт Беннетт. Женщина рассказала, что тот демонстрировал к ней нескрываемый сексуальный интерес.

Позже расследование подтвердило, что он сексуально домогался нескольких женщин.

Автор: Тамара Отовская