Они запросили дополнительную поддержку у армии.

Государственная пограничная служба Латвии отзывает своих сотрудников из отпуска для усиления границы с Беларусью. Об этом говорится в официальном заявлении службы.

Со вторника, 15 августа, они мобилизуют дополнительные пограничные наряды для усиления охраны внешней государственной границы. "Решение принято в связи с резким усилением гибридной угрозы на латвийско-беларуской границе за прошедшие сутки, когда было выявлено 96 попыток незаконного пересечения границы, а также возросшим участием беларуских властей в организации потока нелегальных иммигрантов и информацией о риске, свидетельствующей о возможном усилении гибридной угрозы", - говорится в сообщении.

Ежегодный отпуск сотрудников Госпогранслужбы приостановили, а тех, кто уже отдыхал, отозвали. Также они запросили дополнительную поддержку у национальных вооруженных сил и полиции.

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Напряжение на границах с Беларусью

Как известно, после переброски боевиков частной военной компании "Вагнера" в Беларусь ее соседи начали усилять свои границы. В Польше считают, что наемники могут провести операцию в Сувальском коридоре.

В начале месяца Латвия обвинила Беларусь в помощи нелегальным мигрантам в незаконном пересечении границы. Также об усилении миграционного давления на границу заявили в Польше.

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