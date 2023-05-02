Лукашенко утверждает, что вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мерах по охране государственной границы.

Александр Лукашенко отметил, что обстановка вокруг Беларуси остается сложной. Он утверждает, что вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе, передает пропагандистское издание БЕЛТА.

"Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел бы услышать исчерпывающие предложения по противодействию", - сказал Александр Лукашенко.

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Как доложил во время совещания председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, на основании данных, поступающих по линии разведки и других подразделений, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Беларуси.

Ситуация в Беларуси - детали

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внезапно заявил, что Украина не собирается нападать на Беларусь, и что он не хочет воевать. Это заявление может быть связано с принятой резолюцией ПАСЕ, где Лукашенко признали причастным к геноциду украинцев.

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что количество личного состава силовых структур сейчас составляет 1,5 миллиона человек. А на территории Беларуси значительно уменьшилось количество российских военных.