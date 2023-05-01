В настоящее время там находится около 2 тыс. 800 военнослужащих Вооруженных сил РФ, еще несколько месяцев назад их насчитывалось около 10-11 тысяч.

На территории Беларуси значительно уменьшилось количество российских военных

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире информационного телемарафона.

"Количество военнослужащих вооруженных сил России на территории Беларуси значительно меньше, чем это было еще несколько месяцев назад. Ранее, по нашим данным, их там находилось около 10-11 тысяч военнослужащих. На данный момент - это около 2 тыс. 800 военнослужащих, которые, как правило, задействованы на полигонах к обучению",- акцентировал Демченко.

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Он отметил, что после завершения обучения на территории Беларуси, подразделения российских войск возвращаются на территорию РФ и в дальнейшем отправляются на восток Украины, где продолжаются самые горячие бои. "Россия, тех, кто завершает подготовку, перебрасывает на свою территорию для того, чтобы отправить их на восток нашей страны, где ведутся полномасштабные боевые действия",- подчеркнул Демченко.

По словам представителя Госпогранслужбы, на данный момент ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, однако украинские пограничники не теряют бдительности и готовности реагировать на любые угрозы.

"Мы не отмечаем, что по ту сторону границы у россиян есть необходимая ударная группировка, которая бы могла осуществить вторжение на территорию нашей страны. Но, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, потому что мы хорошо помним 24 февраля прошлого года, когда Беларусь, белорусские пограничники так любезно открыли свою границу и позволили российским колоннам вторгнуться на территорию нашего государства и с этого направления", - отметил Демченко.

Он добавил, что продолжается укрепление линии границы с Беларусью, а также приграничье, что позволит украинским силам обороны сдержать возможные атаки врага с этого направления.

"Мы продолжаем укреплять, как и раньше, как линию государственной границы непосредственно в инженерно-фортификационном отношении, так и приграничье. Для того, чтобы подразделения Государственной пограничной службы - наши военнослужащие, а также подразделения других составляющих сил обороны, в частности, и ВСУ, и Национальной гвардии, имели все возможности отбить любые атаки, если такие произойдут на этом направлении", - акцентировал Демченко.

Угроза из Беларуси

Как сообщал УНИАН, Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину оказывает всевозможную поддержку оккупантам, в частности территории для подготовки, размещения военных страны-агрессора, а также предоставляет своих инструкторов, воздушное пространство. При этом на территории Беларуси постоянно происходят совместные белорусско-российские военные учения.

4 марта спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информируя об оперативной ситуации на границах, в том числе с Беларусью отмечал, что количество российских военных на территории Беларуси меняется, но не превышает 9-10 тысяч.

4 апреля по данным от представителя Государственной пограничной службы на территории Беларуси находилось около 4 тысяч российских военных. Андрей Демченко отмечал, что фактически российская армия сейчас использует территорию Беларуси для обучения своих подразделений.

5 апреля представитель Государственной пограничной службы сообщал, что из Беларуси после учений выводят около 2 тыс. российских военных, которых Кремль в дальнейшем планирует перебросить на восток Украины.

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