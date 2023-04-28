Он назвал Гомельскую и Брестскую область прифронтовыми.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Польша и Украина не собираются нападать на Беларусь.

Во время поездки в Ветковский район он назвал Гомельскую и Брестскую область прифронтовыми и призвал местных жителей не боспокоиться, сообщают в его пресс-службе. "Всякое может быть. Но я больше вас понимаю, чтобы мы не втянулись в эту широкомасштабную бойню. Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была покрепче. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что его всегда удивляют разговоры о войне. "Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются". Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему", - заявил он.

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Что Лукашенко говорил о войне в Украине

Напомним, что незадолго до начала полномасштабной войны Лукашенко заявлял, что война с Украиной "продлится максимум три-четыре дня", потому что "там некому будет против нас воевать".

Уже в марте на переговорах с Путиным он сказал, что Украина напала бы на Беларусь. "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, привёз - они бы атаковали наши войска, Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали", - сказал Лукашенко.

В июне он отличился заявлением о том, что украинские защитники "снесут голову любому". "Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостоятельную, свободную Украину"... Они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину", - сказал Лукашенко.

А осенью он снова заявил, что располагает данными о подготовке удара по Беларуси с территории Украины.

Этой зимой Лукашенко заговорил об "уникальном моменте" для завершения войны, назвав ее "обеспечением безопасности для России".

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