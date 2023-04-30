В это количество якобы входят и пограничники, и ополченцы, и военные, а также другие структуры.

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что количество личного состава силовых структур сейчас составляет 1,5 миллиона человек.

Как сообщает REFORM.by, в число входит "народное ополчение", которое создали по приказу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Сегодня мы эти структуры все удерживаем в штатах мирного времени. Весь комплекс: и военные, и милиция, и Комитет госбезопасности, и пограничники, и территориальная оборона, и народное ополчение - всего у нас будет под 1,5 млн человек, оружием в руках будут защищать свою страну в случае необходимости", - заявил Вольфович.

Беларусь увеличивает штат силовиков и войска

Беларусь постоянно заявляет, что не собирается воевать против Украины, но действия свидетельствуют в пользу противоположного мнения. Недавно в Беларуси заявили, что в так называемое народное ополчение могут собрать 100-150 тысяч человек.

Кроме того, в годовщину вторжения одному из ракетных подразделений Беларуси приказали подготовиться к боевому применению. Личный состав отработал комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовке техники.

26 февраля для нужд армии Беларуси могут мобилизовать 1,5 миллиона человек. Это произойдет в случае объявления военного положения и перехода страны на "военные рельсы".

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