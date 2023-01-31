В соответствии с новым договором СНВ - единственным соглашением, регулирующим два крупнейших в мире ядерных арсенала - Вашингтону и Москве разрешено проводить инспекции вооружений друг друга.

Россия нарушает договор с США о контроле над ядерным вооружением и отказывается от инспекций своих ядерных установок.

Об этом говорится в заявлении, сделанном во вторник представителем Госдепартамента США, пишет CNN. "Россия не придерживается своего обязательства по новому договору о СНВ (Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений - УНИАН) по содействию инспекционной деятельности на своей территории. Отказ России содействовать инспекционной деятельности мешает Соединенным Штатам осуществлять важные права по договору и ставит под угрозу жизнеспособность американо-российского контроля над ядерными вооружениями", - говорится в заявлении.

Как отмечают в Госдепе, Россия также не выполнила обязательства по новому договору о СНВ по созыву заседания двусторонней консультативной комиссии в соответствии с установленным договором сроком.

Видео дня

Согласно новому договору СНВ - единственного соглашения, которое сейчас регулирует два крупнейших в мире ядерных арсенала - Вашингтону и Москве разрешено проводить инспекции вооружений друг друга, но из-за пандемии Covid-19 инспекции были приостановлены с 2020 года.

Заседание двусторонней консультативной комиссии по договору должно было состояться в Египте в конце ноября, но было внезапно отменено. США обвинили Россию в этой отсрочке, а представитель Госдепа заявил, что решение было принято Россией "в одностороннем порядке".

Договор ограничивает количество развернутого межконтинентального ядерного оружия, которое могут иметь как США, так и Россия. Последний раз его продлевали в начале 2021 года на пять лет, а это значит, что двум сторонам вскоре нужно будет начать переговоры по другому соглашению о контроле над вооружениями.

Ядерный шантаж Путина

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия знает о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.

24 сентября вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ о возможности применения ядерного оружия. По словам Борреля, война достигла "опасного момента".

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество действовать на опережение и не позволить России реализовать ее катастрофические сценарии. Президент призвал принимать превентивные меры к России, которая осуществляет ядерный шантаж.

30 сентября Столтенберг заявил, что ядерные угрозы Путина не остановят НАТО от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: