Европарламент предложит судиться с Китаем в Гааге из-за Гонконга

Решение Китая навязать Гонконгу законодательство о национальной безопасности нарушает Совместную китайско-британскую декларацию и международный пакт о гражданских и политических правах.

Европейский парламент предложит подать иск в Международный суд в Гааге против Китая за жестокие подавления протестов в Гонконге и попытку узурпировать власть.

Об этом сообщает Politico.

Голосование состоится на следующей неделе. Иск будет касаться противоречивого закона о национальной безопасности Гонконга, который стал поводом для протестов и дает возможность китайским властям узурпировать власть в регионе.

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В проекте резолюции, в частности, говорится о том, что парламент «призывает ЕС и его страны-члены в случае принятия закона рассмотреть вопрос подачи иска».

Отмечается, что решение Китая навязать Гонконгу законодательство о национальной безопасности нарушает Совместную китайско-британскую декларацию и международный пакт о гражданских и политических правах.

В тексте также есть призыв назначить специального представителя США для наблюдения за ситуацией в Гонконге.

Как сообщал УНИАН, Высший законодательный орган Китая - Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - в четверг, 28 мая, принял противоречивый закон о национальной безопасности Гонконга в обход местного законодательного органа Гонконга.

Ранее в Вашингтоне уже пригрозили санкциями Пекину за законопроект о нацбезопасности Гонконга. В самом же Китае заявили, что отношения двух стран находятся на грани "холодной войны".

Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип "одна страна - две системы" был закреплен во время передачи в 1997 году бывшей британской колонии КНР. Он гарантирует населению административного региона свободы, которые не действуют в материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав.

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