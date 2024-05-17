Глава МИД Германии о Харьковщине: Украине нужно больше дальнобойных ракет, ситуация драматическая

Ситуация вокруг второго по величине города страны остается "очень сложной".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в большем количестве дальнобойного оружия, чтобы отразить наступление России на севере Харьковской области. Ситуация вокруг второго по величине города страны остается "очень драматичной".

Как сообщает агентство Reuters, Бербок напомнила, что в последние дни российские войска продвинулись по меньшей мере на несколько километров в этом регионе, заставив войска Киева пытаться удержать линию на новом фронте.

"Важно перекрыть российские пути поставки и дать Украине оружие, которое можно использовать на средних и больших расстояниях", - заявила Бербок в кулуарах встречи министров иностранных дел в Страсбурге. Видео дня

"Мы также работаем над этим с другими партнерами. В целом ситуация чрезвычайно сложная", - добавила она.

Немецкие Taurus для Украины

Германия стала вторым по величине поставщиком оружия в Украину с момента российского вторжения в 2022 году, но канцлер Олаф Шольц пока отказывается от оснащения Киева ракетами большой дальности Taurus.

На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что не даст Украине "Таурусы". По его словам, Германия дает Киеву много другого оружия.

Ранее УНИАН сообщал, что Бундестаг отклонил резолюцию с призывом к правительству ФРГ передать Украине крылатые ракеты Taurus.

Шольц объяснял отказ тем, что использование ракет обязательно потребует прямого привлечения немецких военнослужащих, что неприемлемо для Германии.

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