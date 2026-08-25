ВСУ восстановили контроль вблизи населённого пункта в Харьковской области, - DeepState

В то же время противник продвинулся вблизи поселка и села в Донецкой области.

Вооруженные силы Украины восстановили контроль вблизи Западного в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

"Силы обороны Украины восстановили контроль в районе Западного", - говорится в сообщении аналитиков.

Как известно, Западное - это село в Дворичанской поселковой общине Купянского района Харьковской области.

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В то же время DeepState сообщил, что российские оккупанты продвинулись вблизи Дорожного и Софиевки.

Дорожное - это поселок Шаховской сельской общины Покровского района Донецкой области, а Софиевка - село Дружковской городской общины Краматорского района Донецкой области.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее в DeepState заявили, что российские захватчики оккупировали город Родинское в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что среди возможных вариантов прекращения боевых действий рассматривается создание на Донбассе свободной экономической зоны, управление которой будет осуществлять третья сторона.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о несогласии Москвы с инициативой создания "буферной зоны" на Донбассе, которую Украина продвигает в рамках совместного плана с Соединенными Штатами Америки.

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