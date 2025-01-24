На слушаниях в Сенате он говорил, что ЦРУ должно лучше использовать искусственный интеллект для противостояния противникам – в частности России и Китаю.

Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа. Именно его кандидатуру номинировал президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Associated Press, теперь Рэтклифф является вторым официально утвержденным членом администрации нового президента страны. Ранее на должность госсекретаря США был утвержден Марк Рубио.

За Рэтклиффа проголосовали 74 сенатора, против – 25. Известно, что Рэтклифф был директором национальной разведки во время первого президентского срока Трампа. Он – бывший федеральный прокурор, который стал ярым защитником Трампа, когда был конгрессменом во время первого импичмента Трампа.

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На слушаниях в Сенате на прошлой неделе Рэтклифф сказал, что ЦРУ должно лучше использовать такие технологии, как искусственный интеллект, для противостояния противникам, включая Россию и Китай. Он добавил, что Соединенным Штатам необходимо совершенствовать свои разведывательные возможности, одновременно обеспечивая защиту гражданских прав американцев.

Рэтклифф акцентировал, что будет настаивать на том, чтобы ЦРУ больше использовало такие технологии, как искусственный интеллект и квантовые вычисления, а также расширяло использование сбора информации о человеке.

Первые дни президентства Трампа: вы могли это пропустить

20 января состоялась инаугурация нового президента США, и Дональд Трамп официально вступил в эту должность, уже во второй раз. За последние несколько дней он подписал ряд указов, в частности – о приостановлении международной поддержки на 90 дней. В Пентагоне заявили, что на военную помощь Украине этот указ не повлияет.

Кроме того, Трамп обратился к России с призывом остановить войну, которую та ведет против Украины. Он пригрозил ввести серьезные санкции, если Путин не согласится быстро остановить войну.

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