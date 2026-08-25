Украина уничтожает НПЗ России: Москва нашла, кто ее спасет от топливного кризиса

Часть топлива будет оставаться в стране-производителе.

Нефтеперерабатывающий завод "Конденсат" в Казахстане будет перерабатывать российскую нефть и отправлять 70% готовых нефтепродуктов обратно в РФ, пишет The Moscow Times.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что в стране будет оставаться до 30% продуктов переработки. По его мнению, это нормальные условия. Министр добавил, что поставщик нефти не включен в санкционные списки, но не назвал компанию. Поставки нефти на НПЗ будут осуществляться по железной дороге и будут зависеть от её пропускной способности.

Ранее Минэнерго Казахстана сообщало о переговорах с Москвой относительно переработки российской нефти на своих НПЗ с последующей реализацией нефтепродуктов как на внутреннем рынке, так и с поставками в РФ.

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Частный НПЗ "Конденсат" имеет мощность переработки нефти 850 000 тонн в год и расположен в городе Аксай в Западно-Казахстанской области. Он может производить 200 000 тонн бензина и столько же дизтоплива экологического класса К-5 (Евро-5). В настоящее время НПЗ осуществляет переработку как казахстанской, так и российской нефти. "Конденсат" впервые экспортировал бензин в Россию в июле 2026 года.

Топливный кризис в России – последние новости

Россию накрыла новая волна топливного кризиса, вызванного ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам. Помимо многочасовых очередей на заправочных станциях в регионах, лимиты на отпуск топлива ввели, в частности, и в Москве.

Дефицит бензина охватил уже как минимум 30 российских регионов, а перебои с поставками всё заметнее сказываются на бизнесе и логистике. Власти вынуждены создавать фактически отдельную систему снабжения для силовиков, чиновников и экстренных служб, которые могут заправляться без очереди.

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