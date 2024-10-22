Страна отныне считает сотрудников одного из консульств нежелательными.

Польша обвинила Россию в организации диверсии на своей территории, страна объявляет о закрытии российского консульства в Познани.

Во вторник, 22 октября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил в микроблоге X, что эта диверсия должна была быть инспирирована и контролируемая структурами иностранного государства. По его данным, за этими попытками стоит Москва:

"Власти Республики Польша вынуждены решительно реагировать. Поэтому я принял решение закрыть консульство Российской Федерации в Познани, а его сотрудников считать нежелательными на территории Республики Польша".

Диверсия в Польше

Ранее польский министр Сикорский сообщал о задержании украинца, который планировал поджог одной из фабрик на территории страны. Мужчина заявил, что готовил диверсии по поручению специальных служб Российской Федерации.

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По данным польских СМИ, речь идет об одессите Сергее С., который живет в Германии с января 2024 года. На допросе он якобы сказал польским следователям, что его "соблазнял дьявол".

Как известно, с начала полномасштабной войны в Европе неоднократно звучали заявления об опасности деятельности российских шпионов и агентов.

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