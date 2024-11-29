По словам Ричарда Мура, цена поддержки Украины хорошо известна, но "цена отказа от нее будет несравненно выше".

Россия стоит за "неимоверно-безрассудными" диверсиями в Европе. Об этом заявил глава секретной разведывательной службы Британии (МИ-6) Ричард Мур, информирует Reuters.

Глава разведки Великобритании считает, что Россия "усиливает бряцание ядерным оружием, чтобы отпугнуть другие страны от поддержки Украины". При этом любое смягчение поддержки Киева "подбодрит" правителя России Владимира Путина и его союзников.

"Наша безопасность - британская, французская, европейская и трансатлантическая - будет под угрозой", - отметил разведчик.

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По словам Мура, цена поддержки Украины хорошо известна, но "цена отказа от нее будет несравненно выше":

"Если Путин добьется успеха, Китай оценит последствия, Северная Корея взбодрится, а Иран станет еще более опасным".

Диверсии РФ в Европе - последние новости

НАТО и западные разведслужбы считают, что Россия стоит за враждебными действиями в евроатлантическом регионе - от неоднократных кибератак до поджогов. В частности, руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ Кристиан Фройдинг заявил, что Германия сейчас является главной целью гибридных атак РФ в связи с ее ведущей ролью в поддержке Украины.

Также УНИАН сообщал, что Киев попросил НАТО о формальном приглашении в альянс уже на следующей неделе. По данным Reuters, речь идет именно о получении приглашения, а не о самом вступлении.

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