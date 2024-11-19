Владислав Григорьев

В Германии уже состоялись первые совместные учения гражданских сил и Бундесвера.

Бундесвер начал активную подготовку рот военных на случай боевых столкновений с Россией. Власти ФРГ недавно приняли секретный "План операции Германии", который описывает то, как страна будет действовать в случае войны, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В издании рассказали, что в Германии уже состоялись первые совместные учения гражданских сил и Бундесвера. В ходе "Красного шторма Альфа" отрабатывалась защита причальных сооружений в порту с целью пресечения попыток шпионажа и предотвращения актов саботажа.

Отмечается, что первая версия стратегического документа "План операции Германии" занимает 1000 страниц, а его детали держатся в секрете. В нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры Германии, которые по военным соображениям заслуживают особой защиты.

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В издании подчеркнули, что согласно плану, в случае маневра России на восточном фланге НАТО, Германия станет центром сосредоточения десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат.

Также в документе прописана роль экономики страны, отметили журналисты. Подполковник и глава гамбургского государственного командования Йорн Плишке призвал местные компании обучить как минимум пять водителей грузовиков на каждую сотню сотрудников.

"70 процентов всех грузовиков на дорогах Германии водят восточноевропейцы. Если там начнется война, где будут эти люди?" - объяснил он.

Кроме того, Плишке советует компаниям составить конкретный план того, что и от каких сотрудников ожидается в случае кризисной ситуации, поделились в издании. Он добавил, что для самозащиты важно, чтобы все работники понимали, что такое безопасность.

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Подполковник напомнил немцам о полетах беспилотников, попытках шпионажа, обнаружении тайников с оружием и планах покушения на топ-менеджеров, которые все чаще происходят в странею. Он подчеркнул, что Германии нужно быть готовой дать отпор врагу:

"Это называется "формированием поля боя". Россия начала готовиться к войне. Через четыре-пять лет Россия будет готова и способна атаковать дальше на запад. Россия сейчас производит 25 боевых танков в месяц, Германия - три в год".

Европа и война в Украине - важные новости

Ранее УНИАН писал, что в Bloomberg выяснили, сколько денег нужно Европе на оборону, чтобы реагировать на российскую агрессию в Украине. Аналитики подсчитали, что европейским странам понадобится увеличить расходы до 720 миллиардов долларов в год.

Кроме того, глава МИД Эстонии Маргус Цахна заявлял, что Европа может отправить войска в Украину после мирного соглашения нового президента США Дональда Трампа. Подчеркивается, что они могут стать частью гарантий безопасности, к которым стремится Киев.

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