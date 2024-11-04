НАТО в составе более 20 государств проведет 20-дневные учения в Финляндии, которые покажут России, на что способен Альянс.

Североатлантический альянс готовится к проведению крупнейших учений "по интеграции артиллерийских сил Динамичный фронт" в Европе Lightning Strike 24 С 4 по 24 ноября. В них, как стало известно, Финляндия впервые принимает у себя военные учения подобного масштаба после того, как она вступила в НАТО в 2023 году, говорится в пресс-релизе Армии США в Европе и Африке. Кроме того, сообщается, что проходить учения будут на границе с Россией, около Мурманской области — в районах Рованиеми и Роваярви.

Помимо территории Финляндии, учения будут проходить также в Польше, Германии, Эстонии и Румынии.

В этом процессе примут участие пять тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов и еще 28 стран-союзников и партнеров НАТО, которые, в ходе слаженных действий, должны будут задействовать более 130 различных систем вооружения. Руководитель учений полковник Янне Мякитало заявляет, что целью учений является демонстрация оборонных возможностей Североатлантического альянса, в частности, на севере Европы.

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Кроме этого, военные долджны отработать оперативное управление, командование и взаимодействие с Корпусом быстрого реагирования союзников. Масштаб происходящего, по его словам, показывает, что Финляндия в довольно быстрые сроки может получить помощь от союзников.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Европарламенте предлагают создать собственную организацию безопасности в дополнение к НАТО.

"Речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны. Союза, который мы давно требовали, который бы дополнял НАТО и не стал бы конкурировать ЕС", - сказала Глава Европейского парламента.

Кроме того, снайпер ВСУ сказал, что может гарантировать Украине реальную безопасность, и это не НАТО. По его словам, нужна новая структура.

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