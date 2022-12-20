У России нет шансов в прямой войне против НАТО, считает американский депутат.

При прямом столкновении Россия потерпит поражение от НАТО за три дня. Об этом заявил член Палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер.

Американский конгрессмен вступил в спор с одним из пользователей Твиттер, который задавался вопросом, почему Североатлантический альянс до сих пор не уничтожил РФ, если "российская армия настолько жалкая".

"Надеюсь это шутка. НАТО против России будет напоминать реальную трехдневную операцию", – написал Кинзингер в ответ.

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НАТО хочет избежать конфликта с РФ

В Североатлантическом альянсе опасаются, что российско-украинская война может выйти за пределы Украины и перерасти в прямое столкновние НАТО с РФ.

"Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим", – заявил недавно генсек Альянса Йенс Столтенберг.

При этом страны НАТО уверяют, что Альянс не несет для России никаких угроз. По словам министра обороны США Ллойда Остина, именно вторжение РФ в Украину является угрозой для безопасности Европы и НАТО.

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