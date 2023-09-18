Геннадий Кузьмин причислил Зеленского к "отцам нацизма в Украине".

Представитель Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге отказался признавать заявления президента РФ Владимира Путина от февраля 2022 года. Речь идет о полномасштабном вторжении в Украину для борьбы с якобы "геноцидом" на территории Донецкой и Луганской областей.

Украина настаивает на том, что Москва злоупотребила Конвенцией о запрещении геноцида, чтобы начать вторгнуться в страну. В качестве доказательств привели ряд заявлений президента Путина, секретаря Совбеза Дмитрия Медведева, главы МИД Сергея Лаврова, послов России при ООН и ЕС.

Представитель РФ в суде Геннадий Кузьмин отрицает эти заявления. По его словам, Москва начала войну "по статье 51 Устава ООН по самозащите, и это не имеет отношения к конвенции о геноциде".

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"Украина говорит о том, что Россия использовала слово "геноцид" для описания действий украинской власти. Но заявления не могут быть нарушением", – цитирует российского дипломата издание "Европейская правда".

При этом Кузьмин озвучил нарративы российской пропаганды о борьбе Украины против "народов Донбасса", а также рассказывал о глубоко укоренившимся "нацизме" среди украинцев.

"Нацисты в Украине происходят от ОУН, пособника нацистов", – заявил представитель РФ в Гааге.

Кроме того, она назвал "трех отцов украинского нацизма" – Степан Бандера, Роман Шухевич, Андрей Мельник, а также причислил к ним нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский назвал бригаду ВСУ "Эдельвейс" в честь нацистского "Эдельвейса", – не унимался дипломат.

На основании лживых кремлевских нарративов российская сторона потребовала отклонить украинскую жалобу как неприемлемую.

Стоит отметить, что Кузьмин забыл об отрядах под названием "Эдельвейс" в составе ФСИН и Росгвардии. До 2018 года такое название носили как минимум два российских подразделения:

отряд специального назначения внутренних войск (вошедший в состав Росгвардии), дислоцированный в Ставропольском крае. Переименован в "Авангард" в 2018 году;

отряд специального назначения УФСИН России по Республике Алтай. В том же 2018 году он отмечал 25-летие.

Геноцид в Украине - последние новости

19 января Европейский парламент поддержал резолюцию о трибунале для высшего руководства Российской Федерации за преступления и агрессию в отношении украинцев.

26 января ПАСЕ поддержала резолюцию для создания спецтрибунала для высшего политического и военного руководства России и Беларуси за преступления против Украины.

4 сентября глава спецкомиссии ООН Эрик Меси заявил, что в ходе расследования геноцида украинского народа он не увидел достаточных доказательств вины России.

18 сентября Международный суд ООН возобновил слушания по делу о геноциде в Украине по иску Киева.

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