Россия призвала высший суд ООН отклонить дело.

Международный суд ООН, расположенный в Гааге, возобновил слушания по делу о геноциде в Украине по иску, который Киев подал через несколько дней после того, как армия РФ вторглась на украинскую территорию в феврале 2022 года, сообщает Reuters.

Украина судится против РФ из-за ложной трактовки Конвенции о предотвращении геноцида 1948 года, участниками которой являются обе страны, и оправдывания нападение на страну "защитой" населения в Донецкой и Луганской областях от "геноцида".

В судебном иске Киев утверждает, что Россия злоупотребляет международным правом, говоря, что ее вторжение в Украину можно оправдать предотвращением вероятного геноцида на востоке. Украинская сторона также отмечает, что упомянутая Конвенция не предоставляет разрешение на вторжение для прекращения вероятного геноцида.

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В начале слушаний Россия, которая ранее игнорировала заседание, призвала высший суд ООН отклонить дело. Россияне утверждают, что у суда якобы нет юрисдикции, и называют дело "безнадежно ошибочным". До 27 сентября будут продолжаться слушания, в ходе которых суд сосредоточится на правовых аргументах относительно юрисдикции.

Как сообщает "Европейская правда", интересы страны-агрессора представляют специалисты российского МИДа, нанятые ими юристы из компании "Монастырский, Зюба и Степанов" и международные юристы (представители Ирана, Китая, Перу и юрист с французской лицензией Жан-Шарль Чикая, ранее представлявший интересы африканских диктаторов).

Геноцид в Украине - позиция ООН

4 сентября глава спецкомиссии ООН Эрик Меси заявил, что в организации во время расследования российского геноцида против украинского народа не увидели достаточных доказательств.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ обвинил ООН в том, что организация демонстрирует бесконечный мастер-класс "политической беззубости и косвенного поощрения преступника".

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