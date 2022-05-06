По мнению британского министра, Путин сделает из российского генштаба козлов отпущения, хотя ответственность в первую очередь лежит именно на главе Кремля.

Российские генералы и военные лидеры боятся "чисток", которые может устроить президент РФ Владимир Путин за провал войны в Украине, и не хотят стать "козлами отпущения", перекладывая ответственность друг на друга.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Times.

"Высшие офицеры страны (России - ред.) стали козлами отпущения из-за неудачного путинского вторжения и теперь обвиняют друг друга в катастрофе, поскольку они опасаются чисток, если вторжение (в Украину - ред.) превратится в отступление", - считает Уоллес.

Он отметил, что российские генералы были вынуждены приблизиться к зонам боевых действий, чтобы разобраться в ситуации и мотивировать солдат. "Кричат на людей, но это обычно не дает наилучшего результата", - сказал Уоллес.

По мнению британского министра, Путин сделает из российского генштаба козлов отпущения, хотя ответственность в первую очередь лежит именно на главе Кремля.

"Ему (Путину - ред.) было бы глупо винить Герасимова и других генералов в том, что является преимущественно политическим, эмоциональным вторжением, которое противоречит любой логике. Это политическое решение, которое он принял, а не военное, и он должен отвечать за это решение", - считает Уоллес.

По его словам, в окружении Путина не оказалось никого, кто сказал бы ему отказаться от планов захвата Украины. Уоллес добавил, что война может очень быстро превратиться в разгром российских сил.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

По подсчетам ООН, по состоянию на 2 мая в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждена поименно гибель 3153 мирных жителей. Еще 3316 человек были ранены. В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывчатого оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.​

В Офисе генпрокурора также сообщили, что по состоянию на 5 мая в результате вооруженной агрессии России в Украине погиб 221 ребенок.

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