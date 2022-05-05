Ложная информация привела к гибели не одной тысячи рашистов и к полному провалу поставленных российским диктатором задач.

Штабы российских оккупантов присылают высшему руководству, в том числе и диктатору Владимиру Путину информацию о ходе войны в Украине, которая не соответствует реальности.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Фейковые отчеты об "успехах" оккупантов в Украине привели к гибели не одной тысячи захватчиков и к провалу поставленных Путиным задач.

Как отмечает издание, из-за искажения реальности руководители армии РФ не понимают, какие силы и средства есть в наличии на передовой, а какие существуют только на бумаге. Именно поэтому российские генералы гонят в бой разбитые подразделения. Некоторые такие факты стали известны высшему руководству РФ. Ряд генералов наказали.

"Во время одной из проверок на самом высоком уровне чиновники из Министерства обороны России с удивлением для себя выяснили, что в апреле два генерала отправили в направлении Николаева и Кривого Рога подразделения, состоявшие из неполной роты бойцов. Такое решение с учетом численности защитников Украины по этим направлениям признали неадекватным, а генералов сняли с должностей и даже недолго держали в СИЗО", – пишет издание.

Более того, оккупанты врали Путину о захвате населенных пунктов, к которым они еще не дошли. На основе фейковых докладов в Кремле отдают глупые приказы и отчитываются о выполнения поставленных задач.

"Штабные офицеры, которые пишут соответствующие отчеты и примерно владеют реальными данными, между собой говорят о том, что среди тех населенных пунктов, которые Россия якобы "захватила", есть города, в которых армии не удалось подойти даже на пушечный выстрел", – рассказал источник издания.

Как сообщал УНИАН, волонтер сообщил, что в Кремле рассматривают российских генералов как "пушечное мясо", они часто попадают в зону боевых действий для повышения боевого духа оккупантов.

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