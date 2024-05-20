Некоторые члены "Большой семерки" неохотно одобряют этот план, но их настроения изменились после дипломатического давления со стороны США.

Союзники Вашингтона по "Большой семерке" с энтузиазмом относятся к плану США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Как пишет Financial Times, согласно плану, который будет обсуждаться на июньском саммите, Киев получит авансовые деньги в виде кредита G7. Кредит будет подкреплен будущей прибылью, полученной от российских активов на сумму около 350 миллиардов долларов, которые были иммобилизованы на западе в ответ на полномасштабное вторжение Москвы в Украину.

Некоторые члены "Большой семерки" неохотно одобряют этот план, но их настроения изменились после дипломатического давления со стороны США, которые стремятся добиться соглашения на саммите лидеров "Большой семерки" в следующем месяце, по словам восьми западных чиновников.

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По словам американских чиновников, в рамках этого плана Украина получит около 50 миллиардов долларов уже этим летом. Финансирование поступит в решающий момент для Киева, поскольку его силы изо всех сил пытаются удержать оборону на фоне возобновления российского наступления после задержек с доставкой западной военной помощи.

Более сопротивляющиеся члены "Большой семерки" с энтузиазмом восприняли этот план как способ обеспечить долгосрочное финансирование Киева, если Джо Байден проиграет президентские выборы в этом году Трампу, который выступал против американской помощи Украине.

Это может быть "сделано до ноября, поэтому, даже если Трамп победит, деньги уже будут использованы", сказал один из участников обсуждений.

Официальные лица из Италии, которая поочередно председательствует в G7, заявили, что саммит будет стремиться достичь консенсуса о том, как "максимально использовать непредвиденные доходы для обеспечения долгосрочного финансирования Украины".

Переговоры продолжаются в преддверии встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран "Большой семерки" в Италии, которая состоится на предстоящей неделе, на которой будет обсуждаться этот вопрос.

США хотят включить в совместное заявление G7 формулировку, касающуюся использования доходов от российских государственных активов, и заручились поддержкой Канады и Великобритании, заявили западные чиновники.

Франция, Германия, Италия и Япония ранее выступали против более далеко идущих планов США, таких как захват основных активов России, опасаясь, что это может создать прецедент для захвата государственной собственности и нанести ущерб финансовым рынкам. По словам чиновников, в последние недели они проявили большую открытость к идее использования прибыли для получения кредитов для Украины.

Эти четыре страны "приходят в себя", сказал один чиновник.

Детали еще предстоит согласовать, однако, добавил чиновник, в том числе, кто будет выдавать долг - только США или страны G7 через специальную структуру - кто будет гарантировать его, и как будут распределяться риски и погашение в случае, если будущие прибыли не материализоваться.

Высокопоставленный представитель Министерства финансов США заявил, что любое решение будет "по сути политическим решением, которое будет принято лидерами" "Большой семерки" в следующем месяце.

"Цель состоит в том, чтобы добиться консенсуса среди министров финансов, чтобы давать советы лидерам", - сказал американский чиновник.

Другой человек, знакомый с переговорами по суверенным активам России, сказал, что США не руководствовались временем выборов.

Использование активов РФ для помощи Украине

Кроме того, страны ЕС ранее в этом месяце согласились использовать часть этой прибыли для совместной закупки оружия для Украины. Согласно этому плану, бельгийский центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear, в котором застряло большинство находящихся под санкциями России государственных активов в блоке, выплатит первый транш прибыли уже в июле.

По словам чиновников в Брюсселе, схема G7 столкнулась с дополнительным препятствием, поскольку любой план по использованию прибыли потребует нового единогласного решения на уровне ЕС. Такие страны, как Венгрия, потенциально могут вызвать больше задержек.

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