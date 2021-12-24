Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф.

В Воронежской области России задержали военного, который якобы работал на украинскую разведку. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Воронежский гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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По данным ФСБ, мужчину якобы завербовала военная разведка Украины. Он якобы собирал сведения о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, а утечка такой информации за границу могла "нанести ущерб обороноспособности" страны.

Как сообщал УНИАН, в Украине заочно будут судить сотрудника ФСБ РФ, который участвовал в захвате в 2014 году Управления пограничной службы в Крыму.

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