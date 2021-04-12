Женщине было 40 лет / фото flickr.com/51070118@N03
В Ереване обнаружили тело дочери генерала ФСБ РФ в отставке.
Читайте такжеПрезидент Чехии пересел в инвалидную коляскуОб этом сообщает Baza.
"На балконе жилого дома в Ереване найдено тело 40-летней женщины. Погибшая – дочь генерала ФСБ РФ в отставке. Рядом с телом обнаружено предположительное орудие преступления - это, как сообщается, наградной пистолет офицера ФСБ", - говорится в сообщении.
Тело обнаружили на балконе дома по улице Давида Анахта. Полиция рассматривает три версии произошедшего: суицид, неосторожное обращение с оружием и убийство.
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