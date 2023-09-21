Президент Литвы призвал объединиться.

Литовский президент Гитанас Науседа встретился в Нью-Йорке с Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским, пишет LRT.

В ходе встречи они обсуждали конфликт, возникший между странами из-за экспорта зерна, а также информацию о том, что Польша прекращает поставки оружия в Украину. Науседа заявил, что разногласия между двумя странами необходимо разрешить как можно скорее.

"Ради общей, главной цели - защиты Европы от агрессивной, экспансионистской политики России - разногласия между Украиной и Польшей должны быть разрешены как можно скорее. Место Польши в оказании поддержки уникально. Необходимо найти решения, так как дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным", - сказал он.

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По словам президента, речь идет не о безопасности отдельных стран, а о безопасности всего региона и даже континента. "Как показывает история, только совместными усилиями, поддержкой и помощью друг другу мы можем противостоять опасности внешних угроз", - добавил Науседа.

Он подчеркнул, что публичные разногласия не только подрывают единство, но и способствуют вражеской пропаганде. Они обсудили облегчение процедур транспортировки зерна через Польшу и увеличении транзита через Литву.

Напряжение в отношениях с Польшей из-за зерна

Как известно, Словакия, Польша и Венгрия, несмотря на решение Европейской комиссии, ввели национальный запрет на импорт украинских сельхозтоваров. Украина намерена судиться, поэтому уже подала иск во Всемирную торговую организацию.

Комментируя иск, Анджей Дуда сказал, что Украина похожа на утопающего, который может потянуть за собой тех, кто хочет ей помочь. Он заявил, что они будут защищать свои интересы.

В Польше сказали, что не поставляют Украине вооружение, кроме поставок, предусмотренных ранее подписанным контрактом. Также в правительстве намерены сократить финансовую поддержку украинцев, бежавших от войны.

Сегодня стало известно, что министры аграрной политики и продовольствия обеих стран договорились найти решение в вопросах поставок продукции, которое устроит и Украину, и Польшу.

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