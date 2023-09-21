Ульрих Лехте объяснил действия польского правительства желанием угодить электорату перед выборами 15 октября.

Депутат немецкого Бундестага от Свободной демократической партии Ульрих Лехте возмущен скандальным заявлением Польши о том, что она не собирается больше предоставлять оружие Киеву.

"То, что Польша из всех стран, которая до сих пор была надежным партнером, прекращает военную поддержку Украины и сообщает об этом таким образом – это позор", - заявил Лехте для Welt.

Лехте обвинил премьер-министра Матеуша Моравецкого в спекуляциях, которые направлены на то, чтобы партия "Право и справедливость" в текущей избирательной кампании в Польше набрала хороший рейтинг.

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"К сожалению, польское правительство сейчас сознательно делает это в ущерб Украине", – добавил Лехте.

Польша прекратила предоставлять оружие Украине

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратит оказывать военную помощь Украине, потому что Польша сконцентрирована на финансировании собственной армии.

После этого в польском правительстве заявили, что Варшава выполнит все контрактные обязательства по поставкам оружия Украине, которые были подписаны до "зернового конфликта".

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