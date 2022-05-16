Финский генерал Гамис Ставридис отреагировал на угрозы России по вступлению страны в НАТО.
Свое мнение военный выразил в Twitter.
"Приглашаем вас присоединиться к 200 тысячам россиян, которые уже зарыты в землю в Финляндии на глубине нескольких метров после вашей последней попытки в 1939-м году", - написал генерал.
Так Ставридис ответил на публикацию Bloomberg "Чего Украина может научиться у Финляндии", где журналисты вспоминали исторический разгром русских при попытке оккупировать Финляндию перед Второй мировой войной.
15 апреля президент Финляндии Саули Ниинистё заявил об официальной подачи заявки на членство в НАТО.
Это историческое решение страны, до этого находившейся в нейтральном статусе, последовало после того, как РФ без каких-либо причин вторглась в Украину.
Вслед за Финляндией о вступлении в НАТО заявила другое нейтральное государство Швеция.
После чего зампостпреда РФ в ООН Сергей Полянский пригрозил странам военным вторжением. В то же время Британия и США поручились гарантировать безопасность финнов до момента официально вступления в Альянс.