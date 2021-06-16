В каждом регионе страны могут быть особые программы вакцинации

Власти Финляндии решили вакцинировать от COVID-19 украинцев, но не всех. Прививку получат те, кто приезжают на работу или находятся длительное время в стране.

Об этом сообщает пресс-служба посольство Финляндии в Украине.

Министерство здравоохранения страны рекомендовало местным органам здравоохранения вакцинировать от COVID-19 иностранцев, которые длительное время работают в стране.

"Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают", - указано в сообщении.

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В дипведомстве отметили, что в каждом регионе могут быть особые программы вакцинации и окончательное решение о прививках для иностранцев будут принимать муниципальные органы здравоохранения.

Вакцинация от COVID-18 в Украине

12 июня в Украине заработали более 50 центров массовой вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации, которые будут работать на выходных, открылись в 15 регионах и Киеве.

Только во Львове 12-13 июня работало 3 крупных центра вакцинации и 5 в районах Львовщины. Всего за эти выходные в городе провакцинировали почти 3 тыс. человек, а в области в целом более 4 тыс. жителей.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко в Украине хотят выйти на 220 тысяч прививок от коронавируса в сутки ко Дню независимости - 24 августа.

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Автор: Анастасия Горбачева