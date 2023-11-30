Он также заявил, что стратегия ЕС и США в войне в Украине "явно терпит неудачу".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что интересы его страны направлены на "мирные инициативы", а не поддержку войны в Украине, и отметил готовность к нормализации отношений с Россией.

Как говорится в заявлении на сайте правительства Словакии, Фицо сегодня принял посла США Гаутаму Рану и посла РФ Игоря Братчикова в Братиславе и "изложил им свой взгляд на развитие словацко-американских и словацко-российских отношений".

"Словацкая Республика является государством-членом ЕС и НАТО, что, естественно, влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, это не может ограничивать нас в суверенных позициях, которые не всегда соответствуют политике единого правильного мнения, пропагандируемой в Евросоюзе. Приоритетом внешней политики, которую я намерен реализовать, является защита и продвижение словацких национально-государственных интересов, которые включают поддержку мирных инициатив, а не войны в Украине", - заявил Фицо.

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Он также заявил, что стратегия ЕС и США в войне в Украине "явно терпит неудачу".

"Словакия также обязана подготовиться к периоду после окончания войны на Украине и к стандартизации словацко-российских отношений", - добавил Фицо.

Позиция Фицо - что известно

Роберт Фицо получил пост премьер-министра Словакии после победы на выборах в октябре. Он открыто выступает против поддержки Украины в войне с Россией и свернул все программы помощи нашей стране, аргументируя это тем, что лучше 10 лет обсуждать мир, чем воевать.

Кроме того, политик назвал самую большую войну в Европе за последние 70 лет "замороженным конфликтом".

Также правительство Словакии приняло решение продлить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Кроме пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, запрет будет распространен на импорт меда, сахара, солода и сои.

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