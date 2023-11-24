Он считает, что ее не завершить с помощью поставок оружия ВСУ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал войну между Украиной и Российской Федерацией "замороженным конфликтом", который нельзя решить путем предоставления оружия украинской армии.

После встречи с премьером Чехии Петром Фиалой в Праге он сказал, что хотел бы, чтобы Киев и Москва сели за стол переговоров. Однако он не объяснил, как этого добиться, пишет Associated Press. "Нет сомнений, что у нас разные взгляды на некоторые вопросы", - ответил ему Фиала.

Фицо сказал, что уважает позицию Чехии. Он добавил, что "не видит причин" для поездки в Киев, однако планирует разговор с Денисом Шмыгалем по поводу потребностей Украины накануне зимы.

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Позиция правительства Словакии относительно войны в Украине

Как известно, 30 сентября в Словакии прошли внеочередные парламентские выборы, на которых одержала победу оппозиционная партия Smer-SD, возглавляемая экс-премьером Робертом Фицо.

Фицо объявил, что у народа Словакии "есть проблемы побольше, чем Украина". Впоследствии они объявили, что прекращают официальную военную помощь Украине.

В Министерстве иностранных дел страны пообещали, что будут соблюдать контракты на поставку оружия частными компаниями. Они уверяют, что поддерживают стремление Украины стать членом Европейского Союза.

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