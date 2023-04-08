Россиянам предлагают изменить свое будущее, начав сотрудничать с американской разведкой.

ФБР начало вербовать россиян через социальные сети, чтобы собирать разведывательные данные о войне в Украине. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Издание утверждает, что в феврале ФБР разместило в Facebook и Twitter видеоролики, в которых по-русски слушателя призывают изменить свое будущее, начав сотрудничество с американской разведкой. Рассказчик говорит, что ФБР ищет шпионов внутри России и эмигрантов, обладающих информацией, которая позволит противодействовать Кремлю.

"ФБР ценит вас. ФБР может вам помочь, но только у вас есть возможность сделать первый шаг", – говорит рассказчик.

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Бывший офицер Управления военной разведки США по российскому направлению Ребекка Коффлер пояснила журналистам, что ФБР использует этот новый метод вербовки агентов по нескольким причинам.

"Во-первых, крайне сложно завербовать российских агентов. Россия — сверхтяжелая среда, потому что ее контрразведывательные службы — одни из самых эффективных и жестоких в мире. ФБР реагирует на современность, когда молодые люди постоянно находятся в социальных сетях. Оно пытается закинуть широкую сеть и получить большую отдачу, привлекая больше потенциальных кандидатов для шпионажа в пользу США", — пояснила она.

В то же время Коффлер выразила сомнения, что эти ролики дадут хоть какой-то результат.

Шпионские войны с Россией

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину европейские страны начали активно избавляться от российской агентуры на своей территории. По данным The Washington Post, к февралю российская шпионская сеть в Европе оказалась сильно ослаблена.

Эта шпионская война продолжается и сейчас. Недавно стало известно, что в Словении задержали тщательно законспирированных агентов российских спецслужб. Мужчина и женщина притворялись семейной парой, эмигрировавшей из Аргентины. Для правдоподобности они даже завели детей.

В конце марта на территории самой России был задержан американский журналист Эван Гершкович. Российские власти обвинили его в шпионаже, что, очевидно, указывает на намерение Кремля поменять журналиста на кого-то из своих агентов, пойманных на Западе.

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