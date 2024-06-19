Ранее сообщалось, что Украина не успевает подготовить достаточное количество летчиков.

Пентагон продолжает работать с коалицией военно-воздушных сил над обучением украинских пилотов на истребителях F-16, заявил представитель оборонного ведомства Пэт Райдер во время брифинга.

По его словам, сейчас внимание США сосредоточено на работе с коалицией авиационных средств, чтобы определить требования, а затем их выполнить.

"Как известно, тренировки проводятся как в Аризоне, так и в Дании. Вы знаете, есть возможности для проведения дополнительного обучения в других местах, которые готовятся в Европе, потому что опять же, это будет долгосрочное предложение с точки зрения поддержки их через коалицию воздушных средств", - отметил Райдер. Видео дня

Напомним, ранее сообщалось, что Украина не успевает подготовить достаточное количество пилотов для всех F-16.

Как писало The Times, США "намеренно затягивают" обучение украинских пилотов на F-16, из-за чего к концу года не успеют подготовить достаточное их количество.

Якобы Вашингтон заявил Киеву, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок и что он не может нарушить свои обязательства перед ними.

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