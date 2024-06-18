The Times узнало, сколько украинских пилотов для F-16 могут быть готовы к концу года.

США "намеренно затягивают" обучение украинских пилотов на F-16, утверждают в Украине, из-за чего к концу года не успеют подготовить достаточное их количество, пишет The Times.

По словам главы специальной парламентской комиссии по вооружениям и боеприпасам Александры Устиновой, задержка означает, что к концу года в Украине, вероятно, будет всего 20 пилотов, прошедших полную подготовку для полетов на F-16.

"Пока что у нас будет меньше подготовленных пилотов, чем истребителей", - добавила она.

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Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались передать Украине более 60 истребителей F-16. Ожидается, что первые истребители прибудут в конце этого года.

Однако, по словам Устиновой, пока только восемь украинских пилотов проходят подготовку в Тусоне, штат Аризона, а еще двенадцать - на авиабазе в Дании. Третья программа подготовки в Румынии еще не началась. По словам Устиновой, Киев просил Вашингтон предоставить еще хотя бы десять мест в учебных программах, но его просьба была отклонена.

Вашингтон заявил Киеву, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок и что он не может нарушить свои обязательства перед ними. Официальный представитель Министерства обороны США также заявлял, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка, а также с программой полетов, заявляя, что "прогресс обучения на самолетах F-16 довольно скудный".

Устинова назвала подобные утверждения "смехотворными".

"Это не аргументы, это отговорки, и они продолжают придумывать их снова и снова", - сказала она.

Подготовка украинских пилотов на F-16

Как писало Politico, Украина требуют от США и других стран усилить подготовку пилотов для истребителей F-16. Отмечается, что в Украине заявляют о 30 пилотах, которые могут немедленно начать обучение в США. Однако администрация Байдена сообщила Киеву, что в ее программе тренировок, которые проходят в Аризоне, не хватает мест, чтобы принять более 12 пилотов одновременно.

Издание Le Monde сообщило, что ВКС Франции взяли на себя обязательство подготовить 26 украинцев к полетам на F-16 в течение двух лет. В настоящее время подготовку во Франции проходят десять украинских пилотов. Они проходят обучение на самолетах Alphajets, которые оснащены приборной панелью, похожей на панель F-16.

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