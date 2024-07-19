Решение польского правительства "позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16".

Правительство Польши приняло решение, которое касается получения Украиной истребителей F-16. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на своей странице в соцсети Х.

Он напомнил, что накануне встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, чтобы обсудить усиление обороноспособности Украины.

"И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16. Спасибо, дорогой Дональд, за эффективное выполнение наших предыдущих договоренностей. Благодарен Польше за решительную поддержку Украины", - отметил Зеленский.

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В чем именно заключается решение Польши, президент не уточнил.

Украина ждет прибытия F-16

Ранее Зеленский сообщил, что обещанные странами Запада истребители F-16 пока не прибыли в Украину. По его словам, Киев надеялся, что военные усилия будут усилены прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками этим летом.

В то же время он поблагодарил за то, что уже было передано Украине, но подчеркнул, что новые истребители необходимы для того, чтобы помочь украинцам противостоять доминированию России в воздухе и "разблокировать небо".

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