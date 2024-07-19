Обещанные странами Запада истребители F-16 пока не прибыли в Украину. Об этом в интервью ВВС сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, Киев надеялся, что военные усилия будут усилены прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками этим летом.
"Прошло 18 месяцев, а самолеты к нам так и не дошли", - констатировал Зеленский.Видео дня
При этом он поблагодарил за то, что уже передано Украине, но подчеркнул, что новые истребители необходимы для того, чтобы помочь украинцам противостоять доминированию России в воздухе и "разблокировать небо".
Передача Украине истребителей F-16 - последние новости
Украина получит самолеты F-16 от Нидерландов в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны этой страны Рубен Брекельманс.
По его словам, украинские пилоты очень быстро обучаются и делают удивительную работу. При этом все процессы передачи вооружений должны происходить безопасным и надежным способом.
Брекельманс считает, что истребители важны для обороны и защиты, а на первом этапе противовоздушная оборона будет самым важным способом использования F-16. И, возможно, впоследствии их можно будет использовать и для других маневров.
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