По словам президента, "прошло 18 месяцев, а самолеты до нас так и не дошли".

Обещанные странами Запада истребители F-16 пока не прибыли в Украину. Об этом в интервью ВВС сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, Киев надеялся, что военные усилия будут усилены прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками этим летом.

"Прошло 18 месяцев, а самолеты к нам так и не дошли", - констатировал Зеленский. Видео дня

При этом он поблагодарил за то, что уже передано Украине, но подчеркнул, что новые истребители необходимы для того, чтобы помочь украинцам противостоять доминированию России в воздухе и "разблокировать небо".

Передача Украине истребителей F-16 - последние новости

Украина получит самолеты F-16 от Нидерландов в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны этой страны Рубен Брекельманс.

По его словам, украинские пилоты очень быстро обучаются и делают удивительную работу. При этом все процессы передачи вооружений должны происходить безопасным и надежным способом.

Брекельманс считает, что истребители важны для обороны и защиты, а на первом этапе противовоздушная оборона будет самым важным способом использования F-16. И, возможно, впоследствии их можно будет использовать и для других маневров.

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